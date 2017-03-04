На Закарпатье полиция наказала водителя "прославившегося" в Интернете (ФОТО)

06.03.2017 (16:04)

Полиция Закарпатья наказала водителя "прославившегося" в Интернет-сети

Сегодня утром работники полиции Виноградова в Интернет-сети обнаружили публикацию, в которой виноградовцы зафиксировали нарушение правил дорожного движения. Сотрудники полиции установили водителя и привлекли к ответственности.

Сегодня около 9 часов утра в Интернет-сети было опубликовано фото автомобиля «ВАЗ 2101» зеленого цвета, который больше двух часов был припаркован на центральной площади города с нарушением правил дорожного движения.

На место выехали сотрудники группы быстрого реагирования, которые установили личность правонарушителя – 78-летний житель села Холмовец.

На водителя сотрудники полиции составили протокол по ч.1 ст.122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает штраф от пятнадцати до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

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