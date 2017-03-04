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В марте на Закарпатье еще возможны морозы (ВИДЕО)

06.03.2017 (16:39)
На Закарпатье ожидают мартовское похолодание
На Закарпатье ожидают мартовское похолодание
До 18 градусов тепла — с такой отметкой на термометре начался март на Закарпатье. Но солнечная погода удержалась недолго: уже сегодня в области похолодало. В гидрометцентре края объясняют, что все из — за прохождения в ночь на 6 марта холодного фронта, который вызвал осадки и снизил температурный режим.
"Прохладная погода будет сохраняться в течение этой недели. Температурный режим будет в пределах 7-12 градусов тепла. Только возможно, что завтра, 8 и 9 марта, только в низинах области температура воздуха может повыситься до 13-15 градусов тепла. Ночью от 3 тепла до 2 градусов мороза. В основном морозы будут в высокогорье. И потом еще есть тенденция, что во второй декаде еще будет холоднее. Будут даже морозы в области", - сообщает ведущий синоптик Закарпатского центра по гидрометеорологии Василиса Блох.
В течение этой недели ожидают дожди, в горах местами с мокрым снегом. В Ужгороде температура воздуха в среднем будет колебаться от 7 до 13 градусов выше нуля, а 8 марта ожидают 15 градусов с отметкой плюс. Значительного поднятия уровней воды пока не прогнозируют, но на реках области будет повышенная водность до полуметра, несколько выше показатели будут наблюдать на Боржаве.



На Закарпатье ожидается весенний паводок


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

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