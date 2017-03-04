В марте на Закарпатье еще возможны морозы (ВИДЕО)

06.03.2017 (16:39)

На Закарпатье ожидают мартовское похолодание

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До 18 градусов тепла — с такой отметкой на термометре начался март на Закарпатье. Но солнечная погода удержалась недолго: уже сегодня в области похолодало. В гидрометцентре края объясняют, что все из — за прохождения в ночь на 6 марта холодного фронта, который вызвал осадки и снизил температурный режим."Прохладная погода будет сохраняться в течение этой недели. Температурный режим будет в пределах 7-12 градусов тепла. Только возможно, что завтра, 8 и 9 марта, только в низинах области температура воздуха может повыситься до 13-15 градусов тепла. Ночью от 3 тепла до 2 градусов мороза. В основном морозы будут в высокогорье. И потом еще есть тенденция, что во второй декаде еще будет холоднее. Будут даже морозы в области", - сообщает ведущий синоптик Закарпатского центра по гидрометеорологии Василиса Блох.В течение этой недели ожидают дожди, в горах местами с мокрым снегом. В Ужгороде температура воздуха в среднем будет колебаться от 7 до 13 градусов выше нуля, а 8 марта ожидают 15 градусов с отметкой плюс. Значительного поднятия уровней воды пока не прогнозируют, но на реках области будет повышенная водность до полуметра, несколько выше показатели будут наблюдать на Боржаве.