В Закарпатье бойцы 128 бригады учатся воевать в горах (ФОТО)

06.03.2017 (17:39)

В Закарпатье бойцы 128 бригады готовятся к действиям в гористой местности

Бойцы 128 отдельной горно-пехотной бригады проходят боевые учения на высоте 900 метров над уровнем моря, на единственном в Украине горном военном полигоне возле села Ореховица на Закарпатье.

Военнослужащие отрабатывают три разных легенды с использованием всех видов вооружения. В учениях принимают участие подразделения разведки, танкисты и пехота. В работе одновременно задействовано 3-4 танка, которые постоянно меняют позицию, а не весь батальон.

– Отрабатываем различные ситуации, выдвигаемся на броне. Все как на Востоке Украины. Здесь дают практику, чтобы солдат знал, как ему десантироваться с БМП, – комментирует командир взвода Сергей.

На полигоне в Ориховице опасные склоны и крутые подъемы, грязь и камни под ногами. Тренироваться в таких сложных условиях военным необходимо, чтобы во время боя умело маневрировать.

"Было несколько недель на отдых, после того как вернулись из зоны АТО, и вот теперь три батальона 128-й горно-пехотной взялись за боевое слаживание на полигоне. Тренировки проводят, чтобы новобранцы, которые недавно подписали контракт, переняли опыт у ветеранов", — прокомментировали учения в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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