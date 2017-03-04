Здание суда, где рассматривают дело Насирова, "заминировали"

06.03.2017 (17:52)

Правоохранители проверяют информацию о минировании здания суда

Здание Соломенского райсуда Киева, где избирают меру пресечения отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову, якобы заминировали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По информации правоохранителей на call-центр полиции поступило сообщение о якобы минировании здания суда.

На место происшествия прибыли взрывотехники.

Напомним, 2 марта в НАБУ сообщили о вручении подозрения Романа Насирову по "делу Онищенко".

4 марта состоялся первый день заседания суда по избранию меры пресечения отстраненном руководителю ГФС, однако по состоянию его здоровья был объявлен перерыв до утра 5 марта. В воскресенье судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник объявил перерыв, не успев избрать меру пресечения в первые 72 часа после ареста.

Утром 6 марта рассмотрение дела в Соломенском суде Киева продолжилось.

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Насиров наконец-то сел! (ФОТО)



