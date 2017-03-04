Завтра в Ужгороде состоится пресс-конференция руководителя Управления Укртрансбезпеки Закарпатья

|7 марта в Ужгороде состоится пресс-конференция Сергея Слободянюка
Во вторник, 7 марта, в пресс-центре «ЗІДО» в областном центре Закарпатья состоится пресс-конференция руководителя Управления Укртрансбезпеки в Закарпатской области Сергея Слободянюка.
Тема: Итоги деятельности Управления Укртрансбезпеки в Закарпатской области по 2016 год и перспективы Управления на 2017 год.
Участие в пресс-конференции также примет Ярослав Фейцарук — председатель Закарпатского областного отделения «ВААП»
Место проведения пресс-конференции: пресс-центр «ЗІДО» (вул. Льва Толстого, 5)
3-й поверх.
Початок о 11:00.
Приглашаются представители СМИ.
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