Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 7 марта

07.03.2017 (06:36)

Облачная погода продержится в Ужгороде весь день

В Закарпатской области переменная облачность, ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ночью и утром в горах местами туман, слабый гололед. Ветер юго-западный 7-12 м / с, ночью мисцясмы порывы до 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° тепла, в горах местами 1-3 ° мороза, днем 8-13 ° тепла, в горах местами 2-5 ° тепла.

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 2-4 ° тепла, днем 11-13 ° тепла.

Восход 06:57 Закат 18:25

Температура за последние 130 лет 7 марта:

МАКС: 14.9° (1948)

МИН: -11.5° (1952)

Народный прогноз погоды: 7 марта отмечается день памяти преподобного Моисея Белозерского, Маврикия.

На Маврикия приходится самый ранний прилет грачей, прилетают первые скворцы, а это сулит раннюю весну. В этот день можно услышать самую раннюю трель полевого жаворонка. В старину заметили, что прохладный день 7 марта указывает на то, что лето скорее всего будет дождливым.