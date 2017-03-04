Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца

07.03.2017 (06:45)

Насирова арестовали на 60 дней с возможностью внесения залога 100 млн грн

Судья Соломенского районного суда города Киева Александр Бобровник избрал для Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей. Прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Суд снизил размер залога в 20 раз.

Судья Соломенского районного суда города Киева Александр Бобровник частично удовлетворил ходатайство следственных органов. Суд избрал для председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размереНасирова меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в случае внесения залога суд обязал Насирова носить электронное устройство контроля, сдать паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу, а также воздержаться от общения с другими фигурантами уголовного производства.

Кроме того, в постановлении говорится о том, что Насиров буже содержаться под стражей с момента провозглашения этого решения и до внесения залога, если такой будет внесен.

Данное постановление суда может быть обжаловано в Апеляционном суде города Киева в течение 5 дней.



Роман Насиров, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением, имеет еще два гражданства – Венгрии и Великобритании