В Закарпатье румыны отметили праздник встречи весны Мерцишор (ФОТО)

07.03.2017 (08:09)

Румыны отметили праздник весны Мерцишор в закарпатеском Солотвино

4 марта в Солотвинском ДШИ состоялись торжественные мероприятия по случаю празднования традиционного румынского праздника встречи весны Мерцишор.

Организаторами действа выступили Консульство Румынии в пгт Солотвино, общественная организация «Надежда» и Закарпатский областной румынский союз «Дачия».

В мероприятии приняли участие Консул Румынии в пгт Солотвино Габриэл Никола, первый заместитель председателя Тячевской РГА Михаил Полажинець, руководитель культурного общества румын Закарпатья «Дачия» Ион Ботош, ОО «Надежда» Михаил Токарь, гости из Румынии, представители городских властей. Сигет (Румыния), Генерального консульства Венгрии в Ужгороде и Берегово, учителя и школьники румыноязычного региона Закарпатья и другие.

Праздник начался выставкой рисунков и творческих работ на тему Мерцишора учащихся школ с румынским языком обучения Солотвина, Нижней Апши, Топчина, Глубокого Потока, Белой Церкви, Солотвинского лицея с румынским языком обучения им.М.Эминеску и других. Экспозицию рукоделов, посвященную празднику встречи весны, представил и музей города Негрешть-Оаш.

Организаторы и гости торжества поздравили участников торжества с праздником, а самые маленькие представители румынской общины Закарпатья подготовили концертную программу.

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