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Закарпатские пограничники обнаружили в "Ягуаре" пистолет и патроны (ФОТО)

07.03.2017 (08:23)
На Закарпатье пограничники обнаружили пистолет и патроны
На Закарпатье пограничники обнаружили пистолет и патроны

Сегодня ночью на границе с Румынией пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни обнаружили оружие и 14 патронов к нему.

Пересечь границу с пистолетом «ФОРТ-12Р» пытался наш соотечественник, который прибыл в пункт пропуска «Солотвино» на автомобиле марки «Ягуар», как пассажир. Во время проведения углубленного осмотра данного автомобиля, произошло срабатывание служебной собаки, натренированной на поиск оружия и взрывчатки.

Пистолет 24-летний украинец попытался скрыть в личных вещах, которые находились на заднем сидении автомобиля.

Находке было изъято установленным порядком.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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