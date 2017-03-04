Закарпатские пограничники обнаружили в "Ягуаре" пистолет и патроны (ФОТО)

07.03.2017 (08:23)

На Закарпатье пограничники обнаружили пистолет и патроны

Сегодня ночью на границе с Румынией пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни обнаружили оружие и 14 патронов к нему.

Пересечь границу с пистолетом «ФОРТ-12Р» пытался наш соотечественник, который прибыл в пункт пропуска «Солотвино» на автомобиле марки «Ягуар», как пассажир. Во время проведения углубленного осмотра данного автомобиля, произошло срабатывание служебной собаки, натренированной на поиск оружия и взрывчатки.

Пистолет 24-летний украинец попытался скрыть в личных вещах, которые находились на заднем сидении автомобиля.

Находке было изъято установленным порядком.

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