Курс валют на 7 марта (+ новости экономики)

07.03.2017 (08:49)

Курс валют в банках Ужгорода 7 марта

Курс доллара в Украине просел после роста, также снизился незначительно курс евро, а российский рубль "поправился" на несколько копеек.

На сегодня, 7 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,02 грн;

1 евро – 28,62 грн;

10 российских рублей – 4,63 грн.

Таким образом, курс доллара упал по сравнению со вчерашними значениями на 10 копеек после роста на 3 копейки 6 марта.

Евро упал на 3 копейки после роста на 17 копеек 6 марта. Тем временем, российский рубль "поправился" еще на 3 копейки после роста на 4 копейки 6 марта.

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Международные резервы Украины на 1 марта 2017 года составили 15,4597 млн долларов США, продемонстрировав рост на 15 млн долларов за февраль. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Всего с начала 2017 года объем международных резервов почти не изменился благодаря тому, что в феврале НБУ смог компенсировать январские расходы иностранной валюты для сглаживания чрезмерных колебаний курса доллара в Украине.

Пополнение международных резервов в течение февраля происходило на межбанковском валютном рынке путем проведения как валютных аукционов, так и валютных интервенций в форме запроса лучшего курса. Благодаря постепенному росту поступлений валютной выручки от экспорта и повышению цен на товары украинского экспорта на мировых рынках в феврале наблюдалось избыточное предложение валюты на межбанковском рынке. В целом чистая покупка иностранной валюты Нацбанком составила 80.9 млн долларов США по результатам месяца.

В частности, НБУ купил 133,6 млн долларов США в течение февраля, в том числе, 100,6 млн долларов во время валютных аукционов и 33 млн долларов во время интервенций в форме запроса лучшего курса.

Нацбанк также продал 52.7 млн долларов в течение февраля, в том числе, 42,7 млн долларов во время валютных аукционов и 10 млн долларов во время интервенций в форме запроса лучшего курса.