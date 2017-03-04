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На годовщину Карпатской Украины в Закарпатье будет выходой

07.03.2017 (09:14)
Москаль сделал 15 марта на Закарпатье выходным днем
Москаль сделал 15 марта на Закарпатье выходным днем

Среда следующей недели, когда будет отмечаться годовщина Карпатской Украины, на Закарпатье будет выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль.

– 15 марта 1939 сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом – сине-желтый флаг, гербом – изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном – «Ще не вмерла Украина», – отмечает Г.Москаль. – Президент Карпатской Украины Августин Волошин в 2002г. по инициативе облгосадминистрации первый в Украине посмертно получил звание Героя Украины. 15 марта 1939 года – одна из выдающихся дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным.

Согласно распоряжению председателя ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день со среды, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда по области будет проводиться традиционная весенняя толока.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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