На годовщину Карпатской Украины в Закарпатье будет выходой

07.03.2017 (09:14)

Москаль сделал 15 марта на Закарпатье выходным днем

Среда следующей недели, когда будет отмечаться годовщина Карпатской Украины, на Закарпатье будет выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль.

– 15 марта 1939 сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом – сине-желтый флаг, гербом – изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном – «Ще не вмерла Украина», – отмечает Г.Москаль. – Президент Карпатской Украины Августин Волошин в 2002г. по инициативе облгосадминистрации первый в Украине посмертно получил звание Героя Украины. 15 марта 1939 года – одна из выдающихся дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным.

Согласно распоряжению председателя ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день со среды, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда по области будет проводиться традиционная весенняя толока.

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