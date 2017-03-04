В Ужгородском районе река Латорица вышла на пойму

07.03.2017 (09:22)

На Ужгородщине в Латорице вода вышла из берегов

Уровень воды в основных реках области продолжает подниматься из-за дождей, прошедших в понедельник, и таяние снега на высокогорье. Наивысший подъем воды зафиксирован в Тисе, в районе Тячева, Хуста и Вилка поднялась на 90 см.

Угрозы выхода реки из русла с последующими подтоплениями нет.

В Латорице паводковая волна поднялась на 40 см и утром вторника (7.03) проходит через Мукачево. В Ужгородском районе вода вышла на пойму, однако подтоплений сельхозугодий или домохозяйств нет. В Боржаве и Тересва уровень воды поднялся до 30 см, угрозы подтопления нет.

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