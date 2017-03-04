Закарпатские пограничники конфисковали фуру с контрабандной продукцией (ФОТО)

07.03.2017 (10:05)

В Закарпатье на границе с Румынией собака обнаружила в фуре контрабанду

Вчера на Закарпатье на границе с Румынией, из-за попытки незаконно переместить через границу сигареты, 32-летний гражданин Румынии потерял грузовик стоимостью более 206 тысяч гривен.

Для пересечения границы иностранец, который управлял грузовым автомобилем «Скания», выбрал пункт пропуска «Дьяково». В ходе углубленного осмотра транспортного средства пограничники Мукачевского отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили табачные изделия различных марок. Сигареты мужчина скрыл используя конструктивные особенности кабины грузовика. Обнаружить тайник пограничникам помогла служебная собака, специально обученная на поиск табачных изделий.

Всего правоохранители достали и изъяли 560 пачек сигарет на общую сумму 9778 гривен. Также изъяли и транспортное средство, которое оценили в 206 280 гривен.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины продолжают выявлять в конструктивных особенностях автомобилей тайника с табачными изделиями. К этой работе активно привлекают и пограничных служебных собак. Часто сумма оценки изъятых авто в десятки раз превышает сумму контрабандной табачной продукции.

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