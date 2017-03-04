Водитель забыл днепровских туристов на АЗС возле Мукачево (ВИДЕО)

07.03.2017 (10:44)

На АЗС возле Мукачево водитель потерял туристов из Днепра

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Неприятный инцидент со счастливым финалом случился вчера на АЗС "БРСМ-Нафта" с днепровскими туристами, которые отдыхали на Закарпатье и возвращались домой.Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Юрий Павлишинец.- Девушка была в отчаянии, ведь билеты домой, документы и деньги - все осталось в "Vito", - пишет журналист.На месте уже решили обратиться в полицию, но потом отменили вызов, потому что водитель микроавтобуса на остановке "возле танка" понял, что кого-то где-то забыл и решил вернуться за туристами.- Как пояснил мужчина, в дороге он провел 800 км и немного устал, поэтому на заправку забежал и выбежал на автомате, и как обещал паре туристов остановился возле "Танка" (популярная остановка в Мукачево). Простоял минуту и удивился почему никто не выходит из авто, и только тогда глянул в салон, где было пусто - закарпатец не сразу понял, что случилось, впрочем вернулся на АЗС с надеждой увидеть горе-пассажиров на месте..., - говорится в сообщении.К счастью, туристы из Днепра успели на поезд.