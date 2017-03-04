Мукачевец нелегально сбывал патроны

07.03.2017 (11:22)

В Мукачево правоохранители задержали продавца патронов

Мукачевец пытался продать патроны калибра 7,62 мм. Полиция совместно с СБУ помешали мужчине завершить свои преступные намерения. Сейчас следователи расследуют данный факт.

На днях закарпатские правоохранители получили оперативную информацию, что мукачевец ищет покупателя для нелегального сбыта патронов.

Преступника задержали оперативники Мукачевского отдела полиции совместно с сотрудниками СБУ по ул.Пронина в Мукачево. У него изъяли 37 патронов калибра 7,62 мм. Полицейским мужчина пояснил, что данные запрещенные вещи он нашел неподалеку от военного полигона.

Изъятые патроны следователи направили на экспертизу. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное обращение с боевыми припасами. Следствие по делу продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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