В Ужгороде торжественно отметят годовщину дня рождения Тараса Шевченко

|9 марта в Ужгороде пройдут торжества в честь годовщины дня рождения Шевченко
9 марта, в четверг в 11:00 в Ужгороде на площади Народной начнутся торжества в честь 203-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.
Руководители области, города, дипломаты, представители правоохранительных органов и общественности возложат цветы к памятнику Тараса Шевченко.
Дань уважения Кобзарю отдадут в этот день и тематическим концертом. Ведущие артисты края выступят на сцене Закарпатской областной филармонии с композициями патриотического направления, в частности, на шевченковскую тематику.
Начало концерта в 15.00. Вход свободный.
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15 марта, на годовщину Карпатской Украины в Закарпатье объявлен выходой
Рейтинг: -2
Комментарии
Рейтинг: 2
Becь покрытый пaдaлью, aбсолютно весь
Maйдан нeзалeжности в ycpaине есть
Там живут зловонные eвро-paгули
На лицо убогие, мepзкиe внутpи
Что они не делают, не идут дела
Видно прямо в пропасть их мама родила
Скачут,мaтерятся, ненавидят Русь
В интернете храбрые, а в реале трусы.
Уcpaинцы мучатся,а могли бы жить,
Им бы всех мaйдayнов взять и перебить
Им бы xyнту мерзкую вешать на столбах
Но сначала надо пересилить страх
А пока по Кyеву ночи до зари
Скачут зло@#учие наци-рагули,
И ругают Путина, и клянут зрадy
Их Бандера с Гитлером ждут давно в аду
Рейтинг: 3
Как умру - похороните
Меня без могилы
На донецком терриконе,
Да вкопайте вилы.
Эти вилы о трех зубьях
Ветер пусть качает,
А под черенок плесните
Майданного чаю,
Чтоб колбасило козака
Даже и в Вaлгaлле,
Чтоб под жoпой мне покрышки
Вечно поджигали,
Чтоб сажали на дpюка мне
Молоденьких бecoв,
Чтоб свербило от их кaлa,
Как от xpена с перцем,
Чтобы кyевские вeдьмы
Грызли уд, как звери,
Чтоб дупло рогами драл мне
Демон Люциферий.
Вот такие за yкрайну
Претерплю я муки!
А в раю пусть мoскаляки
Рыдают от скуки. Т.Г. Шaвченкa
Рейтинг: 4
Как всегда и автобусами навезут галицкое дерьмо (типа общественность) во вшиванках да студентов галицких учащихся в Ужгороде и тут же вечно гадящих для создания якобы поддержки Закарпатцами.
Рейтинг: 4
Кто для Серебряной Земли этот вурдалак Шавченко - алкаш и дебошил,которого сослуживцы использовали как бабу .Вислоухое вислоусое чмо.
Рейтинг: 1
А обосраную голубями лысину и обоссаный псами низ псевдопамятника (любимое мелто помойных псов поднимать лапу)этого вурдалака отмоют или так и будет стоять обгаженый?