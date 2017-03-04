В Ужгороде торжественно отметят годовщину дня рождения Тараса Шевченко

07.03.2017 (11:47)

9 марта в Ужгороде пройдут торжества в честь годовщины дня рождения Шевченко

9 марта, в четверг в 11:00 в Ужгороде на площади Народной начнутся торжества в честь 203-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.

Руководители области, города, дипломаты, представители правоохранительных органов и общественности возложат цветы к памятнику Тараса Шевченко.

Дань уважения Кобзарю отдадут в этот день и тематическим концертом. Ведущие артисты края выступят на сцене Закарпатской областной филармонии с композициями патриотического направления, в частности, на шевченковскую тематику.

Начало концерта в 15.00. Вход свободный.

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