Венгрия будет держать всех беженцев в закрытых транзитных зонах

07.03.2017 (14:02)

Мигрантов В Венгрии будут держать в специальных транзитных зонах на границе

Парламент Венгрии принял закон, согласно которому все беженцы в стране автоматически должны быть помещены в закрытые транзитные зоны без права их покидать.

Закон, принятый подавляющим большинством депутатов венгерского парламента во вторник, 7 марта, предусматривает, что все соискатели убежища, которые прибывают в страну, а также беженцы, которые до сих пор находились на территории Венгрии, должны быть помещены в лагеря, расположенные у южных границ страны. Им будет запрещено перемещаться по территории Венгрии или покидать страну, пока их заявления о предоставлении убежища находятся на рассмотрении компетентных органов страны.

"В будущем нелегальные мигранты должны ожидать вердикт относительно предоставления им убежища в специальных транзитных зонах на границе", - говорится в принятом венгерскими парламентариями законе.

Этот документ восстанавливает практику фактического заключения беженцев в Венгрии, которая была приостановлена в 2013 году под давлением со стороны Брюсселя, Агентства ООН по вопросам беженцев и Европейского суда по правам человека. В феврале 2017 года международная правозащитная организация Amnesty International раскритиковала планы Венгрии, назвав их такими, игнорируют основные принципы ЕС и нарушают права человека.

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