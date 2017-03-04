В Закарпатье украинец вез через границу "личных вещей" на более чем 8 тыс. евро (ФОТО)

07.03.2017 (14:20)

Закарпатские таможенники изъяли одежду и обувь на 8 тыс. евро

Гражданин Украины заехал на таможенный пост «Лужанка» Закарпатской таможни ГФС, на автомобиле «HONDA ACCORD» с украинской регистрацией. Для пересечения границы он выбрал «зеленый коридор» и пытался перевезти товары, которые в данном количестве подлежали обязательному письменному декларированию и налогообложению.

При устном опросе украинец заявил таможенникам, что перемещает через таможенную границу исключительно личные вещи и отрицал наличие у него каких-либо товаров в объемах, подлежащих обязательному письменному декларированию, налогообложению таможенными платежами и подпадают под установленные законодательством запреты или ограничения относительно ввоза на таможенную территорию Украины.

На основании результатов анализа и оценки рисков, работники таможни перевели транспортное средство в «красный коридор» для проведения таможенного досмотра и предложили гражданину заполнить таможенную декларацию. В декларации соотечественник указал свои паспортные данные и наличие багажа с личными вещами.

В ходе таможенного контроля транспортного средства, кроме личных вещей гражданина сотрудники таможни обнаружили не указанные в таможенной декларации и не заявленные при устном опросе одежда и обувь иностранного производства. Стоимость товара составила 8200 евро.

Таким образом, гражданин Украины не заявил по установленной форме точных сведений о перемещаемых им через таможенную границу Украины товары, которые в данном количестве подлежащих обязательному письменному декларированию и налогообложению.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины. Составлен протокол о нарушении таможенных правил, а товары – изъяты.

ГФС в Закарпатской области.

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