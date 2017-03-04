В областном центре разбирают кинотеатр "Ужгород" (ФОТО)

07.03.2017 (15:55)

Какая ждет судьба здание кинотеатра "Ужгород"?

Сегодня в областном центре Закарпатья начали разбирать кинотеатр "Ужгород" на ул. Волошина. Уже долгое время это уникальное здание находится в заброшенном состоянии.

На небольшом клочке территории первого этажа работает несколько заведений, но сам кинотеатр, его холл и другие помещения десятилетиями приходят в полнейший упадок.

И вот сегодня возле центрального входа замечено оживление, из помещения рабочие вывозят мешки с строительным мусором, обломки мебели и прочий хлам.

Прокомментировать свои действия они отказались и даже попытались запретить фото фиксацию того, что происходит. Пришлось напомнить работягам статью о препятствовании журналистской деятельности, после чего работы приостановились, а входную дверь закрыли.

Судя по всему, нынешние владельцы помещения (а по некоторой информации это - семья экс-мэра Ужгорода Виктора Погорелова) решили заняться ремонтом бывшего кинотеатра.

Конечно, историческое здание со славной историей в самом центре города просто обязана функционировать и приносить пользу. К тому же Ужгороду явно не хватает хорошего современного кинотеатра в центре.

Вот только возникают сомнения в том, что собственники намерены сохранить для города культурный объект. Как-то это не в тренде. Куда проще разрушить все и оборудовать очередные торговые площади под маркой «Аренда» и «Секонд Хенд»...

Ян Гострич

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