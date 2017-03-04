Чем грозит России суд в Гааге

07.03.2017 (18:13)

Рассмотрение иска Украины против РФ может занять 2-3 года

Рассмотрение иска Украины против РФ может занять 2-3 года, а юридические позиции Киева довольно слабые. Шансы Украины выиграть судебный иск против России, который рассматривается Международным судом ООН в Гааге, ничтожны.

Об этом "Вестям" рассказали эксперты, уточнив, что Киев использует суд как пиар-платформу, а само рассмотрение иска может при неблагоприятном стечении обстоятельств занять до трех лет.

Право вето

Украина выдвинула две претензии о нарушении российской стороной конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В ответ РФ уже заявила об отрицании правовой и фактологической основы для введения мер, на которых настаивает Киев (фактически, заявив об отсутствии у суда юрисдикции). В частности, в иске идет речь о возможной причастности РФ к крушению малазийского Боинга (рейс MH17), уничтожению пассажирского автобуса под Волновахой, нарушении прав крымских татар.

"Однако во власти России принять решение о выходе из международных соглашений, регламентирующих участие в судебных прениях – то же сделали США во время Никарагуанского кризиса", - считает политолог Руслан Бортник.

Напомним, в 1984 году Никарагуа подали иск в Международный суд ООН против США, уличив Вашингтон в содействии антиправительственным группировкам - в итоге США отказались участвовать в процессе, а через два года суд вынес решение в пользу Никарагуа, признав действия сотрудников ЦРУ незаконными и потребовав от США выплатить компенсации. Но вопрос не прошел голосование в Совбезе ООН: США заблокировали голосование.

Россия уже воспользовалась своим правом расторгнуть договора: Владимир Путин еще в ноябре 2016-го подписал распоряжение о выходе из соглашения по Международному уголовному суду. "А чтобы решение суда вступило в силу и было реализовано, нужно, чтобы решение суда прошло голосование в Совбезе ООН – там наверняка не будет консенсуса по этому вопросу, даже если итоговое решение будет антироссийским", - считает Бортник.

Что грозит России

Эксперты также отмечают неконкретность позиций Украины. "С юридической точки зрения они непрочны – скорее, в Гааге наблюдаем попытку изобразить бурную деятельность. А с политологической – никто не захочет ссориться с Россией: объективно, новая администрация в Вашингтоне не имеет амбиций, чтобы вступить в конфликт с Москвой. Эту роль переключили на Лондон и Варшаву. Поэтому мы, скорее всего, проиграем суд, но будем очень громко рассказывать о своих успехах", - считает эксперт-международник Андрей Мишин.

Решение суда может быть оспорено по процедурным моментам – именно так, по словам Бортника, случилось с судами по острову Змеиному (территориальный конфликт между Румынией и Украиной имел место в 2004-2009 годах, и Международный суд ООН вынес решение не в пользу Киева о делимитации морских границ исключительной экономической зоны и разделе континентального шельфа - в итоге Румыния получила право добывать углеводороды на той части шельфа, которую Украина считала своей).

Еще один пример - иск против России, который подала Грузия после войны в 2008 году. В 2011 году Международный суд ООН постановил, что Грузия не выполнила формальную процедуру, согласно которой страны должны попытаться решить конфликт между собой, прежде чем обращаться в суд.

"В нашем случае суд находится под очень серьезным политическим давлением. Максимум, что угрожает России, если она проиграет – это решение суда ООН будет использовано для аргументации украинской стороной в других судах (заседания там уже идут), а также оно может быть использовано ЕС или США для усиления санкционного режима, - считает Бортник. - Но этого может и не быть: это зависит от состояния отношений между РФ и ее геополитическими конкурентами".

Суд займет 2-3 года?

Показательный момент: в случае с Никарагуа судебные рассмотрения заняли 2 года, а прения между Украиной и Румынией и вовсе рассматривались 5 лет.

"Обычно суды такого порядка рассматривают иски в течение нескольких месяцев, но это если стороны не попросят уточнения информации, проведения международных экспертиз, - уточнил Андрей Мишин. - Если судебный процесс будет затягиваться подобным образом, он будет длиться долгое время".

Украинская сторона уже заявила, что в рамках иска хочет отдельного рассмотрения ситуации с аннексией Крыма, также нельзя исключать, что одна из сторон запросит проведения экспертиз по сбитому Боингу или другим инцидентам.

"Быстрого решения в любом случае не будет: оно поступит через 2-3 года, и дело с ним в любом случае будет иметь уже следующая власть, - считает Руслан Бортник. – Для нынешних правителей иск – это элемент пиара и внутриполитического оправдания перед радикально настроенными гражданами. Но по таким серьезным внешнеполитическим ситуациям иногда лучше иски не подавать – чем потом проиграть их".

Как сообщалось, Украина обратилась в Международный суд относительно введения мер пресечения в отношении Российской Федерации, которые дадут возможность суду предотвратить ухудшение ситуации и защитить гражданское население в течение времени, необходимого для рассмотрения дела. Ожидается, что суд примет соответствующее решение в течение нескольких недель.

Сегодня, в соответствии с регламентом Международного суда в Гааге, в деле Украины против России выступает российская сторона. Так, Россия в Гааге уже рассказала, откуда боевики на Донбассе берут оружие.

Один из представителей РФ в процессе, глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев заявил, что боевики на Донбассе сами нашли оружие – советское или оставленное украинской армией.

"Главный источник оружия, оказавшегося у повстанцев (согласно терминологии представителя РФ) – это запасы советских времен, которые были на территории Украины. Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса и оказалась у повстанцев. Кроме того, большая часть была оставлена убегавшей украинской армией", - цитирует российского дипломата "Европейская правда".

Сеть в зоне обитания майдаунов бьется в истерике - вновь на повестке очередная ганьба и зрада