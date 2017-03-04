WikiLeaks начал публикацию «крупнейшей утечки» данных из ЦРУ

07.03.2017 (19:30)

ЦРУ может взламывать защиту WhatsApp, Telegram и Wiebo

Сайт WikiLeaks опубликовал данные, касающиеся работы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Согласно информации WikiLeaks, средства, которыми располагает ЦРУ, позволяют взламывать операционные системы iPhone и Android. Обнародованные документы рассказывают о глобальной программе для взлома устройств и тайной «хакерской» базе ЦРУ в Германии.

Под угрозой данные, которые хранятся в памяти «умных» телевизоров, а вредоносное программное обеспечение для ЦРУ создает Engineering Development Group (EDG). WikiLeaks сообщает, что консульство США во Франкфурте-на-Майне служит прикрытием для хакерских операций ведомства.

В материалах WikiLeaks говорится, что технические средства позволяют ЦРУ обходить шифровальную защиту WhatsApp, Signal, Telegram, Wiebo, Confide и Cloackman и собирать информацию о пользователях, а в разработке у EDG находятся порядка 500 хакерских проектов (некоторые из них проходят под кодовым названием «Year Zero»).

В пресс-релизе WikiLeaks также отмечается, что консульство США во Франкфурте-на-Майне в Германии является тайной «хакерской» базой ЦРУ для организации кибератак на Европу, Ближний Восток и Африку.