Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 8 марта 2017 г.

08.03.2017 (06:27)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный 9-14 м / с. Температура воздуха ночью 1-6 ° тепла, днем 10-15 ° тепла, в горах местами ночью 0-2 ° мороза, днем 2-7 ° тепла.

Несмотря на ясную ночь, утро в Ужгороде - облачное. Тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков. Ветер северный 9-14 м / с. Температура воздуха ночью 4-6 ° тепла, днем 12-14 ° тепла.

Восход 06:55 Закат 18:27

Температура за последние 130 лет 8 марта:

МАКС: 15.6° (1975)

МИН: -16.1° (1987)

Народный прогноз погоды: 8 марта почитается память преподобного Поликарпа Брянского. С 8 по 15 марта не исключено возвращение холодов: «Март месяц любит куролесить: морозом гордится и на нос садится». Зима уступает место весне.