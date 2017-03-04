В Ужгороде наградили Успешных женщин Закарпатья (ФОТО)

08.03.2017 (08:59)

Успешные женщины Серебряной Земли

Газета «Неделя» начала новый проект Успешные женщины Серебряной Земли. Церемония награждения состоялась накануне 8 Марта в Ужгородском замке.

Поздравить самых успешных женщин Закарпатья пришли не менее успешные мужчины области, среди которых консулы, депутаты разных уровней, руководители предприятий и учреждений края.

Открыл праздник председатель редакционного совета газеты «Неделя» Михаил Носа.

Он отметил, что основной идеей проекта является донести до других имена успешных представительниц прекрасной половины и побуждать других к профессиональных успехов.

Ведущая праздника, журналист Татьяна Вашаргели отметила, что без помощи мужчин женщинам не удалось бы достичь таких карьерных вершин.

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С 8 марта, дорогие женщины!



