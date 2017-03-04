В Ужгороде на озере "Кирпичка" массово погибла рыба (ФОТО)

08.03.2017 (09:19)

В Ужгороде на озере "Кирпичка" появилась масса погибшей рыбы

На днях на берегу озера "Кирпичка" в Ужгороде активисты обнаружили поразительную находку - после таяния льда в воде появилась масса погибшей рыбы.

По мнению активистов, защищающих права этой зоны отдыха в городе, рыба погибла из-за духоты и отсутствия реагирования со стороны власти:

"На фото 20-ти летний карп и трехлетние толстолобики, которые погибли из-за удушья и безответственность арендатора ООО "Ужгород-маркет". В лютые морозы "Кирпичку" покрывает сплошной лед. По водным законодательством арендатор должен осуществлять ряд мероприятий по сохранению фауны водоема. В частности, обустройство прорубей, вычищать дно водоема от бытового мусора, чрезмерных зарослей водорослей и расчистить источники, которые забиты намульними наносами. Из-за этого озеро на "Кирпичке" подсыхает и уменьшает уровень кислорода.

Однако, арендатор бездействует в том числе благодаря преступной бездеятельности городской власти. Ведь, договор аренды 6 гектаров парковой территории вместе с озером не возможно было заключить без предварительного заключения договора аренды водного объекта. Этот тип договора на специальное водопользование предусматривает также паспортизацию и очистки водоема.

Если ничего не делать, то через 3-5 лет там будет пустырь и сбудется мечта Виктора Погорелова... Надеемся, у Богдана Евстафьевича другие планы, которые совпадают с интересами общества. Договор аренды с "Ужгород-маркет" не должен быть продлен после 17 декабря 2017 года. Нужно безотлагательно очистить водоем спецтехникой водохозяйства (Бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса) и составить паспорт озера. Волонтеры готовы за свой счет зарыбить озеро и провести субботник на территории парка на весне, но нужны решительные действия власти, и не только на словах!!! ", - пишут волонтеры.

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