В Мукачево банда преступников готовила вооруженное нападение на инкассаторов (ФОТО)

08.03.2017 (09:32)

В Мукачево задержали вооруженную банду преступников

Вчера вечером сотрудники криминальной полиции Мукачева задержали в центре города группу вооруженных преступников, которые готовили разбойное нападение на предпринимателей, занимающихся инкассаторскими услугами.

У задержанных изъяты пистолет ТТ, биту, кастет, маски, перчатки и марихуану. По данному факту начато расследование.

В поле зрения работников криминальной полиции Мукачева попали трое местных жителей в возрасте 23-42 года. Самый старший из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, отбывал наказание. К делу он привлек и своего 23-летнего пасынка...

Оперативники получили информацию о том, что эта группа готовит разбойное нападение на предпринимателей, занимающихся інкасаторськими услугами, доставляя денежные средства на фирмы. Однако полиция не дала им этого совершить. До задержания вооруженных бандитов было привлечено бойцов спецподразделения закарпатской полиции КОРД.

Само задержание произошло вечером 7 марта в центре Мукачево, вул.Мира. Бандиты проникли в автомобиль ВАЗ-21140 инкассатора фирмы и похитили из него денежные средства в сумме 20000 гривен. Но были задержаны «на горячем».

В автомобиле ВАЗ-2121 42-летнего главаря преступной группы полиция нашла боевой пистолет ТТ калибра 7,62 мм, кастет, деревянная бита, маски, перчатки, а также марихуану. Были преступники и специальные наклейки для изменения номерных знаков на автомобили...

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (Кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц) и по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием).

Всех трех участников преступной группы задержаны в порядке ст.208 УПК и помещен в изолятор временного содержания Мукачевского полиции. В ходе досудебного расследования будет проверяться причастность данной группы к совершению других преступлений.

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