Америка сражается сама с собой : Обамагейт начинается

08.03.2017 (10:15)

Трамп нанёс ответный удар: Обамагейт начинается

В прежние времена англичане охотились в Индии на тигров с помощью козлят. В лунную ночь маленького козлёнка привязывали к одиноко стоявшему дереву. Охотник прятался на приличном расстоянии и всегда с наветренной стороны. На жалобное блеяние козлёнка из джунглей выходил осторожный тигр, приближался к дереву и набрасывался на беспомощную жертву. В это время хитроумный английский джентльмен и разряжал в него свою винтовку.

Когда Трамп так легко сдал своего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, которого обвинили в том, что он вёл закулисные переговоры с послом России Кисляком, многие были уверены, что это начало конца 45-го президента США. Мне, как автору биографии Трампа, хорошо изучившему его психотип и имеющему некоторое представление о том, как Большой Дональд реагирует на попытки конкурентов поставить его под контроль, подобное предположение казалось странным. Не для того Трамп становился хозяином Белого дома, чтобы по щелчку пальцев противника сдавать своих людей. Похоже было, что Майкл Флинн, с его хорошо всем известными контактами с Россией, с самого начала играл роль «козлёнка на привязи». Подобный приём известен и шахматистам — в шахматах он называется «гамбит» (это слово происходит от итальянского «гамбетта», что значит «подножка»). Играя гамбит, шахматист жертвует противнику пешку или даже другую фигуру — а когда противник её радостно съедает, через пару ходов обнаруживает, что его положение сильно ухудшилось.

Вот примерно это и произошло в США. Когда враги Трампа «сожрали» Майкла Флинна, их это только раззадорило и аппетит разыгрался пуще прежнего. Следующей жертвой был выбран генпрокурор Джефф Сешнс, «уличённый» в контактах с тем же послом Кисляком (два раза пересекались на протокольных мероприятиях). От Сешнса требовали либо дать показания перед юридическим комитетом сената, либо назначить спецпрокурора, который будет заниматься расследованием «русского следа» в выборах 2016 г. Под сильным давлением Сешнс заявил, что отстранится от расследования возможного вмешательства России в президентские выборы.

И тут Трамп нанёс наконец ответный удар.

Как обычно, это произошло в его Twitter. 4 марта там появилась запись: «Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower прямо накануне победы. Ничего не найдено. Это маккартизм!»

Спустя несколько часов: «Это законно — действующему президенту прослушивать лидера гонки накануне выборов? Было замято судом. НОВЫЙ ЗАКОН!»

Ещё позже: «Я уверен, что хороший адвокат может начать отличное дело на основании факта прослушки Обамой моих телефонов в октябре, прямо перед выборами!»

И наконец (тоже 4 марта): «Как низко пал Обама, прослушивая мои телефоны в ходе священного избирательного процесса. Это Никсон/Уотергейт. Плохой (или больной) парень!»

Итак, слово произнесено. И слово это «Уотергейт».

Уотергейт — это не только название административного здания, в котором в 1972 г. были задержаны пятеро «оперативников», менявших неисправные жучки в штаб-квартире национального комитета Демократической партии. «Оперативники», как выяснилось, были связаны с Белым домом, где тогда досиживал свой первый срок Ричард Никсон. Выборы 1972 г. Никсон выиграл, но через два года под угрозой импичмента был вынужден подать в отставку, поскольку выяснилось, что он знал о действиях взломщиков и даже, возможно, санкционировал их. На самом деле всё было несколько сложнее, но для нас сейчас важно то, что с 1974 г. — с года, когда Никсон добровольно ушёл с поста президента, — слово «Уотергейт» стало обозначать громкий скандал, который может стоить политику карьеры. И вот сейчас Трамп явно пригрозил Уотергейтом Обаме, обвинив его в том, что тот прослушивал его разговоры на последнем этапе избирательной гонки.

Это очень серьёзное обвинение.

Разумеется, Обама (а точнее, его пресс-секретарь Кевин Льюис) немедленно заявил, что всё это наглая клевета. «Ни президент Обама, ни какой-либо чиновник Белого дома никогда не приказывали вести слежку за каким-либо американским гражданином. Любое другое утверждение является обычной ложью», — написал Льюис в своём Twitter.

Выступил в защиту бывшего босса и экс-советник Обамы Бен Родс (тоже в Twitter): «Ни один президент не может приказать вести прослушку! Эти ограничения были введены, чтобы защитить граждан от таких людей, как вы!»

В отдельном твите Родс написал, что юристы Трампа не смогут организовать судебный процесс и доказать факт прослушивания телефона. «Такое сможет только лжец!» — заявил он.

Вообще создаётся впечатление, что политическая борьба в США если не полностью, то во многом переместилась на просторы Twitter. «Чирикает» сам президент, «чирикают» в ответ и его враги. Известный недоброжелатель Трампа, король ужасов Стивен Кинг, расщедрился на целую обойму издевательских твитов:

«Обама не только прослушивал телефоны Трампа, он ещё и украл клубничное мороженое из шкафчика!»

«Обама прослушивал телефоны Трампа ЛИЧНО! Пошёл на дело, облачённый в комбинезон электрика. Мишель стояла на стрёме, пока О. соединял линии. ПЕЧАЛЬНО!»

«Трамп должен знать: ОБАМА НИКОГДА НЕ ПОКИДАЛ БЕЛЫЙ ДОМ! Он прячется в туалете! И У НЕГО НОЖНИЦЫ!»

В своеобразном чувстве юмора Кингу не откажешь, но вполне вероятно, что скоро Обаме и его защитникам станет не до смеха.

В субботу пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер написал (как нетрудно догадаться, тоже в Twitter), что доклады, касающиеся «потенциально политически мотивированных расследований», выглядят чрезвычайно тревожными. Поэтому президент Трамп требует, чтобы наряду с расследованием российской деятельности комитеты по разведке в конгрессе выяснили, были ли превышены полномочия исполнительной ветви власти в деле проведения расследований в 2016 году.

Понимаете, что это значит?

Это значит, что Трамп требует увязать расследование связей его команды с Россией (на котором настаивают все без исключения его враги и даже некоторые колеблющиеся союзники) с расследованием действий администрации Обамы в отношении самого Трампа. И если выяснится, что Обама или даже кто-то из его людей действительно санкционировал прослушку Trump Tower...

То что тогда? Ведь Обаме уже не страшен импичмент, он уже не президент США, он частное лицо!

Однако у него всё ещё есть репутация, он всё ещё любим истеблишментом и половиной населения Америки, он всё ещё достаточно влиятелен, чтобы оказывать моральную поддержку противникам Дональда Трампа, он дёргает за ниточки, побуждая верную ему бюрократическую вертикаль саботировать приказы нового президента.

И вот всему этому может прийти конец.

Но только в том случае, если на руках у Трампа действительно есть козыри. Трамп — что греха таить — порой склонен делать заявления, которые не опираются на факты, и каким бы ни был его девиз, это точно не «Семь раз отмерь, один отрежь». Но сейчас от него требуется именно точный расчёт, опирающийся на железобетонные доказательства. Потому что в противном случае обвинения, брошенные Трампом в лицо Обаме, могут рикошетом ударить по нему самому.

Разумеется, мы не знаем, какими фактами может оперировать Трамп. Но кое-какие «косвенные улики» свидетельствуют о том, что доказательства «замазанности» Обамы в скандале с прослушкой у него всё же имеются.

В поддержку предложения Трампа выступил сенатор от Арканзаса Том Коттон — не последний человек в комитете сената США по разведке. Коттон заверил Fox News, что расследование «усилий России по подрыву доверия к нашей политической системе» комитет уже начал и что все вопросы, связанные с прослушкой, обязательно будут включены в повестку. Причём, что любопытно, о самой прослушке Коттон говорил без особых сомнений — главным вопросом для него было, получила ли администрация Обамы ордер федерального суда, необходимый для такой прослушки. А для получения ордера, добавил он, необходимо хотя бы какое-то доказательство противоправной деятельности объекта прослушки. Что же касается доказательств тайного заговора команды Трампа с правительством России, направленного на то, чтобы совместными усилиями разгромить Хиллари Клинтон, их попросту нет. «Я никаких доказательств не видел», — подчеркнул Коттон.

Допустим, с Коттоном всё понятно — это союзник Трампа и человек, «протолкнувший» в Белый дом генерала Макмастера, сменившего Майкла Флинна на посту советника президента по национальной безопасности, а значит, кое-чем обязанный нынешнему главе государства. Но вот сенатора Линдси Грэма другом Трампа не назвал бы никто — этот известный русофоб-республиканец постоянно и довольно жёстко критикует президента за «дружбу с Путиным». Однако это не помешало Грэму заявить: «Меня волнует ситуация, когда наш президент утверждает, что его предшественник нарушал закон. Я буду ещё более обеспокоен, если администрация Обамы действительно законным образом получила разрешение на наблюдение за контактами предвыборной команды Трампа с иностранными правительствами». Он добавил, что в таком случае Америку ждёт «самый масштабный политический скандал со времён Уотергейта».

И наконец, на тропу войны с Обамой и людьми из его команды вышел известный журналист Fox News Шон Хэннити. Хэннити задаёт (разумеется, в своём Twitter) неудобные вопросы близкой сотруднице Обамы Валери Джаретт, упоминавшемуся уже советнику экс-президента Бену Родсу и бывшему советнику Обамы, а ныне ведущему CNN Дэну Пфайферу. Вопросы эти касаются в основном запроса Минюстом США санкции суда FISA (специальный орган, созданный Актом о негласном наблюдении в целях внешней разведки, который может выдавать судебный ордер на негласное наблюдение за подозреваемыми в разведывательной деятельности на территории США) и целой завесы лжи и умолчаний, которую эти трое сплели вокруг возможной вовлечённости Обамы в операцию по прослушке Трампа. Последний вопрос Хэннити задаёт непосредственно Обаме: «Что именно вы знали о санкции FISA против Дональда Трампа и когда вы об этом узнали?» И хотя Хэннити не сенатор и даже не конгрессмен, для Обамы его появление в игре, возможно, самая плохая новость — ведь в конце концов и карьере Никсона положили конец не столько юристы, сколько журналисты The Washington Post Боб Вудворд и Карл Бернштейн.

Недооценивать хитрость и изворотливость первого чернокожего президента США, пожалуй, не стоит — по части интриг он легко даст фору Хитрому Дику — Никсону. Не случайно известный консервативный радиоведущий, юрист и писатель Марк Левин на поддерживающем Трампа портале Breitbart обвинил Обаму в том, что тот производит «тихий государственный переворот», опираясь на «полицейское государство» — на ФБР, на суд FISA, на безликих «оперативников», которые, как когда-то в 1972-м, ставят жучки в штаб-квартирах политических противников. Но ведь и Трампу есть на кого опереться.

Мне представляется совсем не случайным тот факт, что Трамп обвинил Обаму в прослушке и заявил о возможности нового Уотергейта в субботу, 4 марта. Именно в этот день во всех американских штатах — от Нью-Йорка до Гавайев — прошли многотысячные демонстрации сторонников Трампа, которым пытались (довольно безуспешно) противостоять значительно уступавшие им числом отряды противников президента. Кое-где дошло до прямых стычек, кому-то намяли бока, кому-то выбили зубы. В общем и целом трамписты вышли победителями, что и неудивительно — организаторами демонстраций в поддержку Трампа были крепкие ребята из группы Main Street Patriots («Патриоты из рабочего класса»), многие из которых набрали опыт уличных акций ещё во время подъёма Движения чаепития восемь лет назад. Всего они организовали в субботу 60 массовых акций — и хотя враждебные Трампу СМИ постарались изобразить их участников максимально неприятными, туповатыми и неопрятными людьми, масштаб поддержки нового президента не может не впечатлять.

В случае открытого конфликта Трампа с истеблишментом эта поддержка белой, рабочей, приверженной традиционным ценностям Америки может оказаться решающим фактором. И вполне возможно, что именно эта поддержка и убедила Трампа выдвинуть серьёзные обвинения против бывшего президента США. А значит, нового Уотергейта — или, скорее, Обамагейта — в ближайшем будущем не избежать.

Первая пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа (ОНЛАЙН ВИДЕО)



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