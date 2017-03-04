На Закарпатье в лобовую столкнулись легковушка с мотоциклом (ФОТО)

08.03.2017 (10:34)

ДТП на Закарпатье: Мотоцикл столкнулся с легковушкой

Вчера вечером в с.Ильница Иршавского района столкнулись автомобиль ВАЗ-21154 с мотоциклом «Deltabox». 22-летний мотоциклист оказался в реанимации. По данному факту полиция начала уголовное производство.

7 марта около 18:30 в с.Ильница Иршавского района произошло ДТП с пострадавшими. Автомобиль ВАЗ-21154, за рулем которого находился 29-летний местный житель, неожиданно начал поворот влево. Навстречу ему двигался скоростной мотоцикл марки «Deltabox» иностранной регистрации, которым управлял 22-летний житель Ильницы. Транспортные средства столкнулись.

В результате столкновения молодой водитель мотоцикла получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в реанимацию Иршавской ЦРБ.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). У обоих водителей взята кровь на определение состояния алкогольного опьянения, они были трезвые. Транспортные средства помещены на спецплощадку Иршавской полиции.

-

Возле Мукачево грузовик протаранил "ВАЗ-2106" (ФОТО)



