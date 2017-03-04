На КПП "Тиса" конфисковали "Мерседес" напакованный сигаретами (ФОТО)

08.03.2017 (10:54)

Закарпатские пограничники нашли контрабанду в тайнике "Мерседеса"

Неудачной и убыточной стала для нашего соотечественника поездка за границу. Пытаясь незаконно перевезти в Европу сигареты, 27-летний украинец остался и без них, и без транспортного средства.

Во время осмотра микроавтобуса «Мерседес», который прибыл сегодня ночью в пункт пропуска «Тиса», пограничным нарядом совместно с работниками фискальной службы выявлено 818 пачек сигарет «Мальборо». Перевезти контрабандный табак мужчина пытался в специально изготовленном тайнике под декоративной обшивкой потолка.

Сигареты и микроавтобус, в котором они были сокрыты, изъяты таможней, общая сумма конфиската составила более 57 тысяч гривен.

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Закарпатские пограничники конфисковали фуру с контрабандной продукцией (ФОТО)



