В Ужгороде состоялись переговоры о сотрудничестве Украины и Словакии на границе

08.03.2017 (11:02)

В Ужгороде провели международную встречу по вопросам сотрудничества на границе

6-7 марта 2017 года в пункте пропуска «Ужгород – Вишне Немецкое» состоялись двусторонние переговоры между представителями Украины и Словакии по обсуждению проекта Соглашения о сотрудничестве во время осуществления контроля в пунктах пропуска на общей границе.

В совещании принимали участие первый секретарь Посольства Украины в Словацкой Республике по пограничным вопросам Андрей Вальчук, представители Администрации Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы, Закарпатской областной государственной администрации.

В ходе встречи стороны достигли согласия, что совместный контроль, наиболее вероятно, будет внедрен в пункте пропуска «Соломоново - Чиерна», который планируют построить на территории Словакии. Рассматривался вопрос и об осуществлении совместного контроля в действующих пунктах пропуска, что позволит ускорить процедуры оформления. Украинская делегация инициировала вопрос относительно введения пешеходного и велосипедного движения в пункте пропуска «Ужгород – Вишне Немецкое», а также о возможности открытия контактного пункта на украинско-словацкой границе.

-

Генконсул Словакии в Ужгороде рассказала о евровизах и "пересечке" (ВИДЕО)



