В Закарпатье варвары вырубили 14 деревьев дуба (ФОТО)

08.03.2017 (13:16)

В Закарпатье рубают дубы.. полиция не реагирует

Пользователь Юрій Васильович на своей страничке в Фейсбук сообщил об очередной варварской вырубке дуба в В. Березнянском районе.

В урочище Каменица у села Р.Мочар у дороги свежо срезано 14 деревьев дуба! Звонил на 102 послушал полторы минуты мелодию , но трубку никто не поднял! Таким темпом будут скоро все горы лысые!

Русский Мочар (Руській Мочар) — село в Великоберезнянском районе Закарпатья.

Село расположено к востоку от районного центра, посёлка городского типа Великий Берёзный у подножия горы Яворник