В Ужгороде пытались сорвать акцию против насилия над женщинами (ВИДЕО, ФОТО)

08.03.2017 (14:09)

В Ужгороде во время акции за права женщин возникла потасовка

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В Ужгороде активисты проводили акцию в поддержку прав женщин и за ратификацию Стамбульской конвенции. Группа молодых людей напала на участников акции и изувечила их плакаты.Об этом сообщает журналист Ярина Денисюк на своей странице в сети Фейсбук.По ее словам, на акцию пришли и радикально настроенные люди и пытались сорвать акцию:"Покричали, украли плакаты и скрылись. Особенно отличилась Карпатская Сич и лично Тарас Деяк. Браво. Вот вам фото и видео этих героев. П.С. Полицию вызвали заранее, так и не успели доехать", — написала Денисюк.«Стамбульская конвенция» - документ был открыт для подписания три года назад в Стамбуле, — он обязывает правительства, которые его ратифицировали, принять конкретные меры для борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин: от преследования и сексуальных домогательств к домашнему насилию, принудительных браков и уродования женских половых органов, объясняют в общественные организации «Ла Страда Украина».Украина подписала Стамбульскую Конвенцию в 2011 году, однако до сих пор не ратифицировала ее.