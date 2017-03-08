Мукачевский замок "Паланок" сняли с высоты (ФОТО)

08.03.2017 (16:13)

Мукачевский замок "Паланок"

Впечатляющие фотографии одной из закарпатских "изюминок" с высоты птичьего полета на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал фотограф Александр Богданов.

"Пару дней назад с клубом мукачевских дрон-камикадзе «Витины Соколы» без разрешения Правящего Клана подняли дрона около замка «Паланок». И даже один раз его по кругу облетели. Кроме дворовых собак и нескольких бритых дядек из двух черных гелендвагенов, никто нами не интересовался. «Обрез» не доставали, «Мукачево Майлипшое» не кричали", - написал Олександр Богданов.

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Замок Паланок с высоты птичьего полета (ВИДЕО)



