8 МАРТА – ПРАЗДНИК, КОГДА ЖЕНЩИНАМ ДАРЯТ ЦВЕТЫ

08.03.2017 (17:31)

Праздник 8 марта, выходным или хотя бы укороченным днем в Чехии не являющийся, для женщин, занимающихся общественной деятельностью - повод обсудить насущные проблемы. Для мужчин, как и раньше, еще одна возможность проявить свое внимание прекрасному полу. Именно поэтому цветочные магазины в этот день неизменно запасаются своим нежным товаром в пятикратном объеме.

«Традиционно клиенты приобретают розы. Гвоздики мы не завозим - нет спроса. Гвоздики у нас довольно профанированный цветок.

Совсем молодые, конечно, этого не знают, но от клиентов около 30 лет, я уже слышала, что гвоздика – символ тоталитарного режима», - объясняет цветочница с пражской Белеградской улицы.

«Я считаю, что это праздник скорее для мужчин. Пусть так и остается», - смеется другая наша собеседница, женщина средних лет.

Для мужчин, так для мужчин. Основными клиентами цветочных магазинов среди взрослого населения обыкновенно бывают мужчины, как на 8 марта, так и в иные праздники. Мужчинам женщины цветы дарят гораздо реже, традиция как-то не устоялась.

А вот еще две участницы нашего блиц-опроса, для которых 8 марта праздником не является.

- «Нет, не праздную. Мне это не нравится».

- «Этот праздник я никогда не праздновала».

Но от цветов, возможно, она бы не отказалась?

А вот следующей незнакомке букет преподнести действительно приятно: «Я Международный женский день отмечаю до сих пор. Просто после революции этот праздник политизировали. Однако суть его находится в иной сфере и историю праздника начали писать далеко не вчера».

Приятно давать подарки тем, кто принимает их с радостью.

- «Я работала в больнице. На 8 марта мы всегда получали подарки. В соседнем кинотеатре специально для женщин организовывали празднество с выступлением певцов. Было очень хорошо!»

А что совсем молодое поколение? Как к 8 марта относятся сегодняшние гимназистки?

- «Я думаю, что этот праздник необходимо сохранить. Традиция его празднования менялась с течением времени, но сегодня устоявшийся вариант женщин обогащает. Я думаю, что праздник 8 марта надо поддерживать и развивать. Прекрасно отмечать праздник почитания женщин. Это очень красивая традиция, когда женщинам дарят цветы».

***

В день 8 марта в Чехии самые различные организации по защите прав женщин хотят обратить внимание политиков и общественности на животрепещущие вопросы, которые волнуют сегодняшних женщин гораздо больше, чем сорт подаренных им цветов.

«К сожалению, женщины все еще не добились равноправия с мужчинами. С точки зрения закона, мы равны – уже почти сто лет мы можем пользоваться избирательным правом, учиться, иметь собственный счет в банке, существует законодательство, которое защищает нас от дискриминации. С другой стороны, во многих областях до равноправия еще очень и очень далеко. В этом году мы хотели бы воспользоваться Международным женским днем, чтобы обратить внимание на самые проблематичные области, одной из которых является бедность женщин, а другой – насилие над женщинами», - так описывает положение женщин в сегодняшнем обществе председатель Чешского женского лобби Яна Смихелс Кавкова.

Коалиция Social Watch занимается наблюдением за социальными правами и их соблюдением в Чешской Республике. Под ее пристальным вниманием как раз находятся две вышеупомянутые области – бедность женщин и насилие над ними. В ходе проведенных исследований выяснилось, что под угрозой бедности находятся преимущественно две группы женщин – одинокие пенсионерки, проживающие самостоятельно, и матери-одиночки.

«Мы бы хотели, чтобы государство приняло конкретные меры, которые помогли бы улучшить ситуацию этих двух групп. В случае матерей-одиночек (или даже отцов-одиночек, хоть их и всего одна десятая) очень помогло бы принятие закона о резервных средствах на содержание, а также лучшее регулирование социальных пособий, которые бы помогли родителям-одиночкам перешагнуть рубеж материальной нужды и бедности. В случае пенсионерок это немного сложнее, поскольку причин их бедности несколько. С одной стороны, под угрозой оказываются женщины, оставшиеся без партнера, поскольку чешские женщины живут, преимущественно, дольше, чем мужчины. Однако, важно здесь также и то, что доходы женщин в среднем на 20% ниже, чем у мужчин. А при выплате пенсий сказывается тот факт, что значительную часть жизни они проводят за заботой о детях. Поэтому здесь бы помогло иное устройство пенсионной схемы», - продолжает Яна Смихелс Кавкова.



Насилие над женщинами – одно из наиболее серьезных проявлений неравного положения женщин в обществе. В Чешской Республике практически каждая третья женщина столкнулась с одной из форм насилия – домашним или сексуальным. Тем не менее, одной из находящихся под наибольшей угрозой групп являются мигрантки. Коалиция Social Watch сосредоточила свое внимание на женщинах, которые бегут из зон военного конфликта, столкнувшись с насилием, однако, по пути они также часто встречаются с проявлением насилия как от мужской части беженцев, от нелегальных перевозчиков, но также и со стороны сотрудников лагерей для беженцев.

«В Чешской Республике это не столь животрепещущая тема, поскольку миграционная волна нас не затронула так сильно. С другой стороны, иммигрантки, живущие у нас в Чешской Республике, сталкиваются с насилием. Это становится весьма проблематичным, когда их статус, разрешение на пребывание связано с партнером, а насильником является этот человек. Тогда они боятся заявить об этом, поскольку опасаются лишиться данного разрешения. Этот вопрос должен был бы решаться таким образом, чтобы оно у них осталось. Однако такие дела рассматриваются от случая к случаю, и очень сложно в них что-либо доказывать».

В день 8 марта Чешское женское лобби хочет отметить этот праздник кампанией «Женщины желают женщинам» (Ženy přejí ženám) – вспомнить все те успехи, которых уже удалось добиться на пути к равенству женщин, но, одновременно, напомнить, что для достижения полного равноправия женщин с мужчинами предстоит пройти еще долгий путь. Ну, а каково же обыденное восприятие Международного женского дня в Чехии сегодня?

«У нас, разумеется, есть тенденция связывать этот праздник с минувшим режимом, официальными торжествами и гвоздиками. Целый ряд организаций и просто женщин стремится устранить этот пафос и негативные ассоциации, и, напротив, наполнить его новым содержанием. Например, 8 марта на площади Мира пройдет акция протеста, организованная десятком феминистских инициатив – новых, молодых организаций, которые поставили цель придать этому празднику новый размер, чтобы в этот день обращать внимание на реально существующие проблемы женщин. Я очень рада, что у нас происходит некое возрождение женского движения, и 8 марта воспринимается как важный день, в который мы можем вспомнить историю женского движения, а также обратить внимание на то неравноправие, которое существует в современном обществе», - подытоживает председатель Чешского женского лобби Яна Смихелс Кавкова.

***

Искренне поздравляем лучшую половину человечества с Международным женским днем - 8 Марта! Желаем Вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и любви!