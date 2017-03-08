Режим может отменить выходной в Международный женский день

08.03.2017 (19:09)

ФАШИЗМ ОТ ВЯТРОВИЧА

Существует вероятность того, что в 2018 году 8 марта уже не будет выходным днем. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил фашиствующий директор Украинского института "национальной" памяти Владимир Вятрович.

Нацисткий ублюдок пообещал, что сделает для этого все от него зависящее.

"Хочу уточнить, что речь не идет об отмене 8 марта, а мы говорим об отмене выходного дня в Международный женский день, что поможет ему вернуть былой смысл, когда он являлся днем борьбы за права женщин", - отметил он.

По словам Вятровича, выходным днем могут сделать 9 марта в честь дня рождения Тараса Шевченко.

Любые исторические события и праздники, которые не отвечают версии национал-фашистов, Вятрович объявляет "советской пропагандой"... Даже 8 марта! Из сознания народа оккупационный режим стремиться стереть собственную историю и культуру.