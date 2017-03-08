Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 9 марта

09.03.2017 (06:46)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, небольшие осадки

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 1-6 ° тепла, днем 9-14 °, в горах местами 3-8 ° тепла.

Облачная погода будет держаться в Ужгороде до самого вечера. Днем будет идти мелкий дождь, но к вечеру он закончится. Ветер юго-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 3-5 °, днем 11-13 ° тепла.

Восход 06:53 Закат 18:28

Температура за последние 130 лет 9 марта:

МАКС: 20.8° (1975)

МИН: -10.9° (1971)

Народный прогноз погоды: 9 марта отмечается день обретения главы Иоанна Крестителя. Этот день предсказывал погоду на апрель: "Если день по снегу, то и в апреле по снегу, а если по голу, то и в апреле по голу". День 9 марта в народе зовут еще Дмитриевым днем. И по этому дню судили о погоде на праздник Пасхи: "Если Дмитриев день на снегу, то святая (Пасха) по снегу, а Дмитриев по голу, и святая по голу". Если рога луны яркие и крутые — к морозу.