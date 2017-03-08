Украинец Недовиз не довез из США тепловизоры и ночные прицелы

09.03.2017 (07:24)

Гражданин Украины Врадимир Недовиз арестован в США

В США арестован гражданин Украины Владимир Недовиз, которого обвиняют в незаконном вывозе оборудования военного назначения. Если 32-летний житель района Квинс в Нью-Йорке будет признан виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в 1 миллион долларов.

Прокуратура не уточняет, в какие годы Недовиз совершал инкриминируемые ему действия. 7 марта украинец предстал перед судом в нью-йоркском районе Бруклин.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк, Недовиз ложно представлялся гражданином США с целью приобрести оборудование и приборы строго военного назначения, которое позднее подлежало незаконному экспорту на Украину. В частности, это были оптические прицелы для карабинов и тепловизоры — поставки такого оборудования за рубеж жестко ограничены, чтобы избежать их применения в бою против американских военнослужащих.

По информации прокуратуры, украинец действовал с сообщниками — их число не раскрывается,. Сообщается, что обвиняемые нанимали в США помощников и обучали их технике обхода американских законов в области ограничения оборота товаров и продукции двойного назначения. Речь идет, например, о ведении бизнеса под вымышленными именами с помощью фиктивных фирм, зарегистрированных по несуществующим адресам.