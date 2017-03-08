В Венгрии собираются запретить эксплуатацию дизельных автомобилей

09.03.2017 (08:29)

Такой радикальный шаг обусловлен высоким уровнем вредных выбросов

В Парламенте Венгрии зарегистрирована инициатива депутатов о запрещении с 2020 года эксплуатации легковых автомобилей с дизельными двигателями и бензиновыми мощностью более 150 кВт (201 л.с.).

С 2025 года предполагается запретить эксплуатацию не только дизельных легковых автомобилей, но и микроавтобусов, фургонов, грузовых автомобилей и автобусов коммерческого назначения в городах с населением свыше 100 тысяч жителей.

Такой радикальный шаг обусловлен высоким уровнем вредных выбросов в крупных городах страны, что связано с выхлопами дизельных двигателей. Их выбросы менее экологичны, чем бензиновые, что безусловно, влияет на окружающую среду и здоровье людей.

Следует отметить, что такие меры принимаются уже в ряде стран. Недавно Афины, Париж, Мадрид и Мехико договорились с 2025 года ввести запрет на эксплуатацию дизельных автомобилей в пределах городов.

Например, в Париже и его пригородах уже запрещено движение всех легковых автомобилей и мотоциклов, поставленных на учет до 30 сентября 1997 года. А в центральную часть города запрещено въезжать автобусам и грузовикам, которые были поставлены на учет до октября 2001 года.

В городах Германии рассматривается решение о введении запрета на использование автомобилей с дизельными двигателями ранее, чем с 2019 года, как предполагалось в первоначальном варианте законопроекта.

В октябре 2016 года Германский Бундесрат разработал резолюцию о полном запрете автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года. Суть этого документа - пересмотреть существующие правила налогов и сборов с автотранспорта, это подтолкнет граждан приобретать экологический транспорт. Данный законопроект будет направлен на рассмотрение в Европарламент.

И не исключено, что если Европарламент утвердит законопроект, то в странах Евросоюза с 2030 года исчезнут автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

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