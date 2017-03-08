Клопы-москали уже оккупировали набережные в Ужгороде (ФОТО)

09.03.2017 (08:45)

Ужгородские клопы-москали уже оккупировали набережные

Вместе с первыми дуновениями весны начала просыпаться природа. В Ужгороде распускаются цветы, почкуются деревья, начинают летать насекомые.

В частности, на днях активизировались клопы-солдатики. Живут они на липах на набережных. Их хоть и не так много, как летом, однако и немало.

Черные букашки с красным рисунком на спине нередко оказываются и под ногами прохожих.

Интересно, что их еще называют москалями. Такое название они получили из-за окраски, похоже на мундиры русских солдат.

Питаются клопы соком растений, а также меньшими родственниками. Среди них распространенным явлением является каннибализм.

Живут солдатики колониями от нескольких десятков до сотни особей.

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