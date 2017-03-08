Москаль просит сменить руководство патрульной полиции Ужгорода и Мукачева (ДОКУМЕНТ)

09.03.2017 (10:27)

Коллектив патрульной полиции Ужгорода и Мукачева выразил недоверие руководству

73 патрульные полицейские написали председателю ОГА коллективное обращение, в котором заявляют о фактах многочисленных нарушений законодательства, дисциплинарного устава, унижения чести и достоинства со стороны начальника Управления патрульной полиции в Ужгороде и Мукачево Ю.Марценишина, а также его заместителя В.Наймана.

Приводим текст обращения дословно:

«Мы, нижеподписавшиеся, а именно: сотрудники патрульной полиции Управления патрульной полиции в г.Ужгорода и Мукачево (далее Управление), которые являются неотъемлемой частью народа Украины, подтверждаем тот факт, что со стороны руководства Управления, а именно: начальника Управления майора полиции Марценишина Ю.И. и заместителя начальника Управления капитана полиции Наймана В.З. имеют место многочисленные нарушения законодательства, дисциплинарного устава, унижения чести и достоинства сотрудников, подавление морально-психологического климата коллектива, предубеждения некоторых сотрудников и прочее. Данная ситуация негативно влияет на работу и подрывает авторитет патрульной полиции.

Учитывая изложенное, мы выражаем недоверие руководству и просим Вас прислать комиссию для урегулирования сложившейся ситуации, для недопущения негативных последствий».

– Я неоднократно подчеркивал, что кроме скандалов никакой пользы от новой патрульной полиции (НПП) на Закарпатье нет, – комментирует обращение Геннадий Москаль. – Из-за непригодного руководства патрульная полиция полностью завалила работу, как свидетельствуют показатели, количество ДТП и преступлений за время ее работы не то, что уменьшилась, а многократно возросла. Я направил обращение к министру МВД Арсену Авакову и уже имел разговор с председателем Национальной полиции Украины Сергеем Князевым относительно необходимости безотлагательного реагирования на факты, приведенные коллективом Управления НПП. Моя позиция четкая – руководство управления должно быть смещено.

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При Новой полиции на Закарпатье процветает воровство, - Москаль



