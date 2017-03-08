В Ужгороде опять перебои с водоснабжением

|В Ужгороде снова отключили воду
Как сообщил КП «Водоканал г. Ужгорода», в связи с ремонтными работами по улице Декабристов, на водозаборе “Минай” пониженно давление.
Сообщаем, что бригадой участка водопроводной сети нашего предприятия, проводятся аварийно-восстановительные работы по улице Декабристов, в районе дома №35. В связи с этим, временно, на период выполнения работ, пришлось снизить до минимума давление подачи водоснабжения с водозабора “Минай”. Из-за этого, по всей левобережной и частично правобережной части города будут ощущаться перебои водоснабжения.
Водоснабжение будет восстановлено сразу же по завершению аварийно-восстановительных работ.
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Напомним, в понедельник также Практически весь Ужгород остался без водоснабжения
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