В Ужгороде опять перебои с водоснабжением

09.03.2017 (10:43)

В Ужгороде снова отключили воду

Как сообщил КП «Водоканал г. Ужгорода», в связи с ремонтными работами по улице Декабристов, на водозаборе “Минай” пониженно давление.

Сообщаем, что бригадой участка водопроводной сети нашего предприятия, проводятся аварийно-восстановительные работы по улице Декабристов, в районе дома №35. В связи с этим, временно, на период выполнения работ, пришлось снизить до минимума давление подачи водоснабжения с водозабора “Минай”. Из-за этого, по всей левобережной и частично правобережной части города будут ощущаться перебои водоснабжения.

Водоснабжение будет восстановлено сразу же по завершению аварийно-восстановительных работ.

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Напомним, в понедельник также Практически весь Ужгород остался без водоснабжения



