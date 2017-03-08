В Закарпатье необходима вакцинации населения против кори

09.03.2017 (11:01)

Закарпатью вновь угрожает вспышка кори

Закарпатью вновь угрожает вспышка кори, - об этом сообщил главный врач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк во время брифинга в Ужгороде.

Причиной этому может стать стать эпидемия кори в Румынии и низкая вакцинация населения. Еще одной причиной считают цикличность заболевания. Так, по словам Михаила Поляка, высокие показатели инфицирования повторяются каждые 5-6 лет. На Закарпатье эпидемия кори была зафиксирована в 2012 году. Тогда было выявлено почти 2 тысячи случаев заболевания.

Что касается вспышки заболеваемости корью в Румынии, то там уже выявлено 2,5 тысячи больных, 16 человек погибли. Поскольку болезнь передается воздушно-капельным путем, то закарпатские специалисты подчеркивают необходимость вакцинации населения.

Директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Владимир Маркович подчеркнул, что заболеваемость корью является серьезной проблемой. Едва ли не единственным методом профилактики является вакцинация населения.

«Сейчас мы готовы к вспышке заболеваемости. Но нужно в первую очередь предупредить проблему. Нужно провести вакцинацию именно тех слоев населения, которые не прошли вакцинацию в прошлые годы. В каждой больнице и амбулатории района можно бесплатно провести прививки», - сказал Владимир Маркович.

Однако, как сообщили специалисты, сейчас вопрос вакцинации населения требует незамедлительного решения. Охват вакцинацией от кори в Украине составляет 45,5% населения при потребности 95%. Что касается Закарпатья, то здесь план прививки выполнено лишь на треть. Сейчас в нашей области имеются почти 9 тысяч доз вакцины для профилактики кори. Но все они были закуплены за средства, которые были предусмотрены бюджетом 2015 года.

«Мы обеспечены примерно на 75%. На начало марта мы имеем остаток 8923 дозы вакцины. Так, это количество не покрывает всех потребностей населения, но плановые прививки могут проводиться без ограничений», - сказал главный врач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк.

Корь – это высококонтагиозное (чрезвычайно заразное) острое вирусное заболевание. Первым признаком кори обычно является значительное повышение температуры, которое наступает примерно через 10-12 дней после воздействия вируса и продолжается от 4 до 7 дней. На этой начальной стадии могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи. Примерно через три дня сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах. Она держится 5-6 дней и затем исчезает. В среднем, сыпь выступает через 14 дней (от 7 до 18 дней) после воздействия вируса.

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