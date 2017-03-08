Больше половины закарпатских мостов нуждаются в ремонте (ВИДЕО)

09.03.2017 (11:25)

На Закарпатье мосты в аварийном состоянии, под угрозой транспортные сообщения

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Закарпатская область – рекордсмен по количеству мостов в Украине. Но большинство из них уже "устали" и требуют немедленного ремонта.На мосту в Береговые таблички и баннеры "Аварийный мост" и "Для фур проезд закрыт" установили после того, как в прошлом году там появились трещины. Мост построили еще в 1853 году, но современным многотонным грузовикам ни возраст, ни установленные ограничения не помеха.И мост в Берегово не единственный аварийный в области. На Закарпатье есть еще немало подобных "раритетов". О них узнаете из сюжета телеканала "Интер".