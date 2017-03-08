В Ужгороде почтили память Тараса Шевченко (ФОТО)

|В Ужгороде отмечают годовщину дня рождения Тараса Шевченко
В областном центре Закарпатья на площади Народной состоялись торжества по случаю 203 годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.
Почтить память поэта собрались руководители области, города, дипломаты, представители правоохранительных органов и общественности. Под аккомпанемент Закарпатского народного хора, который исполнил баллады на слова Шевченко, присутствующие возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко.
Напомним, дань уважения Кобзарю отдадут в этот день и тематическим концертом. Ведущие артисты края выступят на сцене Закарпатской областной филармонии с композициями патриотического направления, в частности, на шевченковскую тематику.
Начало концерта в 15.00. Вход свободный.
-
15 марта, на годовщину Карпатской Украины в Закарпатье объявлен выходой
Рейтинг: -2