В Ужгороде почтили память Тараса Шевченко (ФОТО)

09.03.2017 (11:43)

В Ужгороде отмечают годовщину дня рождения Тараса Шевченко

В областном центре Закарпатья на площади Народной состоялись торжества по случаю 203 годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.

Почтить память поэта собрались руководители области, города, дипломаты, представители правоохранительных органов и общественности. Под аккомпанемент Закарпатского народного хора, который исполнил баллады на слова Шевченко, присутствующие возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко.

Напомним, дань уважения Кобзарю отдадут в этот день и тематическим концертом. Ведущие артисты края выступят на сцене Закарпатской областной филармонии с композициями патриотического направления, в частности, на шевченковскую тематику.

Начало концерта в 15.00. Вход свободный.

-

15 марта, на годовщину Карпатской Украины в Закарпатье объявлен выходой



