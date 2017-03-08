Ужгородский горсовет осудил вчерашние события на Театральной

09.03.2017 (12:54)

В Ужгороде радикальные организации сорвали акцию по поддержке прав женщин

Вчера, 8 марта, в самом центре Ужгорода произошло событие, которое в принципе недопустимо в правовом цивилизованном государстве.

На Театральной площади проходила акция по поддержке прав женщин и за ратификацию Стамбульской конвенции, организаторы которой заблаговременно проинформировали об этом Ужгородскую городскую раду. Однако представители радикальных организаций сорвали мероприятие, брутальными действиями прямо нарушив конституционное право каждого гражданина Украины на свободу мысли, слова, мировоззрения и вероисповедания, право на свободное выражение взглядов и убеждений.

Ужгородский городской совет категорически осуждает такие проявления нетерпимости и призывает правоохранительные органы приложить все усилия для привлечения к ответственности лиц, которые совершили насильственные действия в отношении участников мирной акции.

Право на свободу мирных собраний является одним из фундаментальных прав человека, признанное мировым сообществом и посягательство на него является преступлением, которое нельзя разделять.

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Напомним, 8 марта В Ужгороде пытались сорвать акцию против насилия над женщинами (ВИДЕО, ФОТО)



