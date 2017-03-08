В Ужгороде неизвестный нанес мужчине на улице три ножевых ранения

09.03.2017 (13:46)

Ужгородец попал в реанимацию с тремя ножевыми ранениями

Вчера, в реанимационное отделение Ужгородской центральной больницы каретой скорой помощи с тремя ножевыми ранениями доставлен житель Ужгорода.

По предварительной информации на улице Минайская на потерпевшего напал высокий мужчина одетый во все черное с капюшоном на голове.

Более подробную информацию об этом неординарном событии мы сообщим впоследствии так,как состояние пострадавшего не дает возможности уточнить все детали нападения.

По факту нападения и нанесения тяжелых телесных повреждений полицией открыто уголовное дело.

-

К закарпатцу приехал друг из Херсона и зарезал его во время ссоры



