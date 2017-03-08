В Венгрии появятся миниатюрные замки Закарпатья (ФОТО)

09.03.2017 (14:22)

В парке крошечных домов "Миниатюрная Венгрия" появятся замки Закарпатья

10 марта 2017 года, в венгерском городке Сарваш, где расположен парк миниатюрных зданий и памятников архитектуры "Мини Венгрия" (Mini Magyarorszag), откроется новая экспозиция.

Она представит самые красивые здания Закарпатья и Северной Трансильвании (Румынии), где проживает венгерская община. Речь идет об уменьшенных копиях-макетах синагоги в Сату-Маре, Мукачевского и Хустского замков, деревянной церкви Святого Архангела Михаила в Ужке, здании суда (теперь венгерского института) в Берегово, венгерском памятнике на Верецком перевале и тому подобном.

Новая экспозиция под открытым небом расположится на площади почти 500 кв. метров. Здесь также будет проложено действующую мини-железную дорогу длиной 100 м.

Парк "Мини-Венгрия" в Сарваші прошлого года посетило 92 тыс. туристов. Он разместился на территории крупнейшего дендропарка в Венгрии, который основан еще в 1880-х годах и занимает площадь в целом 82 га.

-

В Закарпатье есть 13 легендарных замков (ФОТО)



