Полиция задержала преступную группу, которая полгода грабила Ужгород (ВИДЕО)

09.03.2017 (15:17)

В Ужгороде полиция задержала преступную группу

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За участниками преступной группы тянется шлейф из более десятка краж и уличных грабежей, совершенных в областном центре Закарпатья.Вчера, 8 марта, сотрудники криминальной полиции Ужгорода задержали участников преступной группы, которые в течение последних шести месяцев систематически совершали кражи из квартир граждан и грабили ужгородцев на улицах.Среди задержанных есть один ранее судимый за разбойное нападение мужчина, который пользуясь своим «уголовным опытом», помогал товарищу сбывать похищенные вещи в ломбард.Правоохранители установили, что данные лица причастны к более десятка преступлений, в частности к краже ящика для пожертвований из местного магазина, кражи велосипеда, кошельков и сумочек от прохожих, и других ценных вещей из квартир граждан, в которых они всегда попадали через окно. Сейчас часть вещественных доказательств полицейским удалось изъять, насчет остальных – устанавливается их место нахождения.По всем фактам в полиции начаты уголовные производства и проводятся досудебные расследования. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас оперативные работники проверяют не имели преступники еще сообщников и не причастны к другим преступлениям совершенным на территории города.