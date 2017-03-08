На Закарпатье дождь - настала пора ремонтировать дороги (ФОТО, ВИДЕО)

09.03.2017 (18:01)

Начался дождь, закарпатские дорожники взялись за трассу Киев-Чоп

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Закарпатские дорожники не изменяют традиции латать ямы в дождливую погоду. Очередной факт неэффективного ремонта дороги зафиксировал журналист Виталий Глагола."Дождь, ветер, лужи - хороший хозяин собаку на двор не выпустит. Но для них это не проблема. Украинские супергерои - дорожники. Тьфу. Трасса Киев-Чоп вблизи сел Корытняны и Баранинцы. Закарпатье. Ямочный ремонт в дождь и асфальт прямо в лужи. И это один день дождя за последнюю неделю. Завтра тоже солнечно. Один день дождя - и вышли латать дороги, асфальт прямо в лужи это норма для этих бездельников. Прошел час после латания, а асфальт уже растаскивают за колесами по дороге.", - пишет журналист Виталий Глагола в Фейсбук.