Львовский мусор, как следствие украинской революции

09.03.2017 (18:33)

Львовский мусор «всплывает» в разных областях Украины. В основном нелегально

Полтавские депутаты решили блокировать ввоз львовского мусора, иначе будут вывозить полтавский мусор во Львов, предупреждает «Полтавщина» (Полтава). В день очередной выгрузки львовского мусора Полтавский облсовет попросил мэра Львова Андрея Садового больше так не делать.

Народные избранники проголосовали за «Обращение депутатов Полтавского областного совета к Львовскому городскому голове Андрею Садовому и депутатам Львовского городского совета о прекращении вывоза мусора на территорию Полтавской области». Инициатором текста стал депутат Валерий Прядко. Во время обсуждения вопроса депутат Руслан Ляшко сообщил, что возле села Новаки Лубенского района выгрузили мусор львовского происхождения. Фракция СДП предложила создать штаб по блокированию львовского мусора. Депутаты большинством голосов проголосовали за обращение к мэру Львова. Народный депутат от Полтавщины Константин Ищейкин пошел еще дальше: «Думаю, что привлечь внимание к этой проблеме можно инсталляцией. Прямо на Рыночной площади во Львове. Немного лубенского хлама, оржицких пакетов, багачанских отходов, хорольских отбросов и семеновского мусора… Можно выложить, например, слово из трех букв — МЭР. А как присоединится Полтава, то построим макет Львова в натуральную величину».

«Рівне Вечірнє» (Ровно) задает вопрос, почему Ровненская область должна страдать от львовского хлама? В лесах и на полях области все чаще находят кучу поспешно выброшенного львовского мусора. Недавно кто-то из перевозчиков высыпал отходы прямо возле трассы Киев-Чоп на повороте в поселок Козин Радивиловского района. В возникновении проблемы местные политики активно обвиняют мэра Львова Андрея Садового. Даже принимали обращение к центральным органам власти — запретить вывозить львовский мусор на территорию других областей. Однако результата нет. Проблему Львова может решить только новый мусорный полигон. Старый закрыли после пожара в прошлом году. Пока у почти миллионного города нет своей свалки, перевозчики устроили неплохой бизнес на проблеме. Городской совет Львова платит немалые деньги за вывоз бытовых отходов. Их должны были доставлять в восточные и центральные регионы, которые согласились помочь. Но в Ровно власти официально согласия не давали на это. Активисты из Радивилова решили действовать без правоохранителей: на днях устроили дежурство на свалке города, вблизи села Баранье, и не позволили ни одной фуре выбросить мусор.

Блокаду железной дороги между Украиной и Россией заказал мэр Конотопа Семенихин, предполагает «Данкор» (Сумы). Об этом сообщили приезжие активисты, которые прибыли в Конотоп 5 марта, чтобы участвовать в блокаде поездов, идущих из России. Ситуация обсуждалась на следующий день, 6 марта, на брифинге в Сумской областной государственной администрации. По словам главы ОГА Николая Клочко, попытки определенных политических сил расшатать ситуацию в области не только завозом мусора из Львова, но и другими способами, к сожалению, не прекратились. Так, очередной пиар-акцией 4−5 марта стала попытка блокирования железнодорожных путей и остановки поездов на узловой станции «Конотоп» при поддержке двух депутатов Верховной рады Украины от фракции «Самопомощь» и при участии около 100 приезжих активистов, которые, по их словам, прибыли в город по приглашению мэра Конотопа Артема Семенихина. «Накануне в область пытались завезти 18 автомобилей мусора из Львова. Но мы четко заявили, что львовскому мусору на Сумщине не место. Теперь имеем блокировки железнодорожных путей. Мы никому не дадим расшатать ситуацию. И это четко дали понять жители области, которые не поддержали намерений блокировщиков», — подчеркнул Клочко.

Хотя Украина и не славится сериалами, однако то, что сейчас происходит с «львовским мусором», очень похоже на многосерийную остросюжетную драму. Вот уже восемь месяцев как он странствует по Украине. На вопрос, когда в конце концов львовский мусор — а это ежесуточно 650 тонн — «пропишется» дома, у львовской власти ответа до сих пор нет. Поскольку через восемь месяцев после трагедии на Грибовицком полигоне, куда раньше сбрасывал свои отходы город Льва, не удалось окончательно решить вопрос ни с участком, ни с финансированием обустройства нового полигона для твердых бытовых отходов и строительством мусороперерабатывающего завода.

Слава Украине!