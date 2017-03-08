Закарпатские спасатели получили 5 современных спецавтомобилей (ФОТО, ВИДЕО)
09.03.2017 (18:59)
Подразделения ГСЧС Закарпатья получили современные спецавтомобили
Сегодня, 9 марта в г. Ужгород с участием Председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля состоялась церемония передачи пяти современных спецавтомобилей для спасателей области.
Подразделения ГСЧС получили четыре пожарные автоцистерны на базе шасси МАЗ и оперативно-пиротехнический автомобиль Mitsubishi L200. Пожарные автомобили, общей стоимостью более 15 млн.грн., закуплены Службой за средства государственного бюджета в 2016 году. Пиротехнический автомобиль спасатели получили от Правительства Японии.
Также в этом году из областного бюджета для спасателей Закарпатья выделено 400 тысяч гривен на приобретение пожарно-спасательного снаряжения.
«Современная техника позволит спасателям более оперативно и быстро выполнять свои профессиональные обязанности и сохранить человеческие жизни и имущество от пожаров. Хочу поблагодарить председателю Закарпатской ОГА Геннадию Москалю и председателю Закарпатского областного совета Михаилу Ривису за поддержку и помощь в улучшении материально-технического оснащения спасателей», - отметил во время своего выступления начальник У ГСЧС в Закарпатской области Роман Гудак.
Справка:
Пожарные автоцистерны предназначены для пожаротушения, проведения спасательных работ, доставки огнетушащих веществ и личного состава к месту ликвидации чрезвычайного происшествия или пожара. Также современные автомобили имеют высокую проходимость, что играет важную роль для высокогорных районов. Пиротехнический автомобиль предназначен для обеспечения оперативного прибытия личного состава пиротехнического расчета к местам обнаружения взрывоопасных предметов, транспортирования специального имущества и снаряжения.
Полученная техника будет распределена в 3-й пожарной части в г. Рахов, 4-й пожарной части в пгт Межгорье, 10-й пожарной части в г. Хуст и государственного пожарно-спасательного поста пгт Дубовое Тячевского района.